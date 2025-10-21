Uncategorized

Десерт што ќе ви се допадне: Највкусните чоколадни мафини (РЕЦЕПТ)

Состојки:

2 јајца
120 гр шеќер
арома на ванила
120 мл масло
150 мл јогурт
250 гр брашно
2 лажици какао во прав
1 кесичка прашок за пециво
чоколадни чипови

Подготовка:

Јајцата се матат со шеќерот и арома на ванила. Кога убаво ќе се измеша се прелива со маслото и повторно се меша со миксер. Додадете јогурт и повторете ја постапката. На крај додадете го брашното со прашокот за пециво и какаото.

Истурете ја смесата во модли или калапи за мафини, посипете со чоколадни трошки и печете на 180 степени 15-20 минути.

