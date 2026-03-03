0 SHARES Сподели Твитни

Тежок инцидент се случи денес во Тетово, откако 10-годишно момче падна од балконот на станот во кој живееше и почина.

Од Полициската станица Тетово велат дека пријавата за овој случај ја примиле во 09:25 часот, додека 10-годишникот имал здравствени проблеми.

„Денес (03.03.2026) во 09:25 часот, во Полициската управа Тетово е пријавено дека во Клиничката болница Тетово е донесено починато 10-годишно момче од Тетово.“

„Според пријавата, детето, кое имало здравствени проблеми, паднало од балконот на станот каде што живеело во Тетово, а неговите родители биле известени за инцидентот од сосед, по што го однеле во болница. Лекар ја констатирал смртта, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е испратено на обдукција“, велат од СВР Тетово.

The post Десетгодишно момче почина во Тетово, падна од балконот на својот стан – полицијата соопштува детали appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: