Десетина земји се подготвени да испратат војска во Украина како дел од мировен договор

Околу десетина земји се подготвени да испратат војници во Украина како дел од мировниот договор, изјавија извори запознаени со ситуацијата. Според нив, испраќањето британски и француски војници во земјата по завршувањето на конфликтот беше тема на состанокот на европските претставници одржан во вторник, 19 август.

Според Блумберг, како дел од пакетот за безбедносни гаранции за Украина што е во подготовка, во првата фаза, западните земји ќе обезбедат помош на украинската армија во „обука и засилување“. Се очекува поддршката да ја обезбеди „мултинационална група“ составена главно од европски војници. Велика Британија и Франција се подготвени да испратат „стотици“ свои војници, велат изворите. Друг дел од планот се однесува на поддршка од Соединетите Американски Држави во размена на разузнавачки информации, надзор на границите, испораки на оружје и, евентуално, системи за воздушна одбрана. Исто така, беше објавено дека британските власти се подготвени да испратат војници во Украина заедно со контингент од таканаречената „коалиција на оние што се подготвени“ за да обезбедат воздушна и поморска одбрана, но не до линијата на борбен контакт, изјавија извори за Гардијан. Како што пишува „Политико“, повикувајќи се на неименуван европски дипломат, Европската Унија смета дека испраќањето трупи во Украина од страна на Обединетото Кралство и Франција како безбедносна гаранција би можело да се соочи со тешкотии поради политичката слабост на нивното раководство и тешката економска ситуација.