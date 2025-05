Десетици илјади луѓе протестираат во Хаг барајќи холандската влада да преземе мерки против војната во Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Десетици илјади демонстранти маршираа низ Хаг во неделата барајќи акција од владата за запирање на израелската кампања во Газа.Според странските медиуми, организаторите ја нарекоа најголемата демонстрација во земјата во последните две децении.Групите за човекови права и хуманитарните агенции – вклучувајќи ги Амнести Интернешнл, Спасете ги децата и Лекари без граници – ја проценија мирната толпа на повеќе од 100.000 луѓе.Улиците на холандската политичка престолнина беа полни со стари лица, млади, па дури и со неколку бебиња на нивниот прв протест.Nearly 100,000 people, wearing red to symbolise a call for a moral boundary, marched in The Hague under the slogan “Draw a Red Line for Gaza” to protest the Dutch government’s continued support for Israel’s war on Gaza, in what organizers say was the Netherlands’ largest protest… pic.twitter.com/9Ll8htfqv0— TRT World (@trtworld) May 18, 2025„Се надеваме дека ова е повик за будење за владата“, рече наставничката Рус Лингбек, учествувајќи во маршот со својот сопруг и нивната 12-неделна ќерка, Дидо, која спиеше во носач додека нејзините родители мавтаа со знак на кој едноставно пишуваше: „СТОП“.Маршот помина покрај Палатата на мирот, седиштето на Меѓународниот суд на правдата на Обединетите нации, каде што минатата година судиите му наредија на Израел да стори сè што може за да спречи смрт, уништување и какви било акти на геноцид во Газа.Демонстрантите пешачеа кружна патека долга 5 километри околу центарот на Хаг, симболично создавајќи ја црвената линија за која велат дека владата не успеала да ја воспостави.„Апелираме до холандската влада: да ја запре политичката, економската и воената поддршка за Израел сè додека го блокира пристапот до хуманитарна помош и е виновен за геноцид, воени злосторства и структурни кршења на човековите права во Газа и окупираните палестински територии“, изјави Марјон Розема од Амнести Интернешнл.Холандската политика кон Израел е само едно од многуте прашања што предизвикуваат поделби во кревката коалициска влада на Холандија. View this post on Instagram A post shared by Middle East Eye (@middleeasteye)Лидерот на крајната десница Герт Вилдерс е силно произраелски настроен, а неговата антиимигрантска Партија за слобода има најголем број места во парламентот на земјата.Во објава на X, Вилдерс ги обвини демонстрантите дека го поддржуваат Хамас, нарекувајќи ги „збунети“.Сепак, минатата недела, министерот за надворешни работи Каспар Велдкамп од централно-десничарската партија VVD ја повика Европската унија да го преиспита трговскиот договор со Израел, тврдејќи дека блокирањето на хуманитарната помош го крши меѓународното право.Вилдерс реагираше, осудувајќи го повикот како „навреда на политиката на кабинетот“.



