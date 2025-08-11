Десет активни пожари до 18 часот, сѐ уште гори во Националниот парк Јасен!

На ден 11.08.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 10 пожари на отворен простор, од кои активни 4 и изгаснати 6.
АКТИВНИ: 4
1. Општина Мак. Брод – Национален Парк Јасен (мешана шума)
2. Општина Теарце – с. Теарце (ниска вегетација)
3. Општина Сарај – с. Радуша (сува трева и мешана шума)
4. Општина Кичево – с. Челопејци – с. Миокази (мешана шума)
ПОД КОНТРОЛА: /
ИЗГАСНАТИ: 6
1. Општина Струмица – с. Сарај (горел отпад)
2. Општина Куманово – с. Табановце (ниска вегетација)
3. Општина Врапчиште – с. Ломница – с. Калиште (шума)
4. Општина Тетово – Тетово (ниска вегетација и ѓубре)
5. Општина Кочани – м.в. Трајаново трло (ниска вегетација)
6. Општина Ресен – с. Долно Дупени (дабова шума и ниска вегетација)