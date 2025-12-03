Десет осигурителни компании картелно работеле во периодот од 1 март до 7 мај 2024

0 SHARES Сподели Твитни

Десет осигурителни компании картелно се здружиле и донеле усогласени одлуки за автоодговорност што секој сопственик на возило го плаќа при регистрација на возилото.

Станува збор за ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ, ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ, АД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП, САВА ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ, ЕУРОЛИНК АД СКОПЈЕ, ГРАВЕ АД СКОПЈЕ, УНИКА АД СКОПЈЕ, АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА СКОПЈЕ, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ И КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ).

Осигуритените компании од 1 март 2024 година до 7 мај истата година разменувале чувствителни информации, координирале активности и во исклучително краток рок донеле идентични или меѓусебно усогласени одлуки за зголемување на делот на премијата за вршење дејност – т.н. режиски додаток.

– Таквото однесување претставува ограничување на конкуренцијата „по своја

цел“, односно најтешка форма на повреда согласно член 7 од Законот за

заштита на конкуренцијата. Размената на информации и паралелното

донесување на ценовни одлуки ја заменува независната деловна политика со

координирано колективно дејствување на пазарот, што е строго забрането, посочува Комисијата за заштита од конкуренција.

На осигурителните компании им е изречена вкупна глоба од 17.266.930 денари.

