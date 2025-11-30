Детален водич за божиќниот пост: Ова се најважните правила за деновите на вода, масло и риба, последната недела е особено важна (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Божиќниот пост, како и секој повеќедневен пост во православната традиција, служи како духовна подготовка за Божиќ, како најрадосниот христијански празник. Неговата цел е верникот, преку воздржување и молитва, да го достигне денот кога Христовото раѓање се слави во состојба на подлабока внатрешна будност и благодарност.

Христијанинот кој пости се стреми да истрае до крај, за празникот да биде позначаен и возвишен момент.

Малку е познато дека Божиќниот пост се нарекува и Филипов пост, бидејќи започнува по денот посветен на Светиот апостол Филип, еден од дванаесетте Христови ученици.

Што се однесува до времетраењето, Божиќ е втор најдолг пост во годината, веднаш по Велигден, и е помалку строг од Велигденскиот и од Богородичен пост.

Покрај воздржувањето од животински производи и алкохол, овој пост се однесува и на внатрешната чистота. Црквата учи дека постот е вистински само кога телото и духот се во хармонија, т.е. кога човекот истовремено се ослободува од лошите мисли, постапки и навики, така што секогаш треба да го следи променетиот начин на исхрана во деновите на постот.

Правила за божиќен пост

За време на големиот божиќен пост, правилата се јасни: месо, јајца и бело месо (како млеко, сирење, павлака и павлака) не се консумираат. Масло и вино се дозволени во сите денови освен во среда и петок, кои се поминуваат во пост „на вода“. Риба е дозволена во сабота и недела, како и на Воведение на Пресвета Богородица, дури и ако овој празник паѓа во денови на строг пост.

Пост по недела

Првата недела од божиќниот пост: Постот започнува во поблага форма: дозволени се риба, вино и масло, додека во среда и петок се пости вода.

Втора недела од божиќниот пост: Режимот останува ист како и во првата недела, дозволени се риба, масло и вино, а во среда и петок има строг пост.

Третата недела од божиќниот пост: Храната е организирана според истото правило како и во првите две недели.

Четврта недела од божиќниот пост: Ригорозноста на постот е засилена. Рибата е дозволена само за време на празник или викенд, додека среда и петок се уште се денови на пост на вода.

Петта недела од божиќниот пост: Рибата повеќе не е дозволена, но маслото и виното се дозволени. Строг пост се практикува во среда и петок.

Шеста недела од божиќниот пост: Последната недела е најстрога и се пости во вода до Божиќ, кога традиционално се подготвува и јаде брза храна.

