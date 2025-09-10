Деталите за нападот врз Катар излегуваат на виделина: Турција и Египет ги предупредија лидерите на Хамас, учествуваа 10 авиони

0 SHARES Сподели Твитни

Турските и египетските соговорници го предупредија политичкото раководство на Хамас да ги засили безбедносните мерки околу неговите состаноци во неделите пред Израел да ја нападне групата во Доха вчера, објави „Волстрит џурнал“, повикувајќи се на интервјуа со официјални лица од Израел, САД, Катар и други арапски земји.Според извештајот, 10 авиони биле распоредени за да испукаат муниција со долг дострел кон куќа во главниот град на Катар, каде што политичкото раководство на Хамас наводно се собрало за да разговара за најновиот предлог за прекин на огнот во Газа.Авионите испукале ракети надвор од воздушниот простор на Катар, а исто така не го нарушиле воздушниот простор на Саудиска Арабија или Обединетите Арапски Емирати, објави американското списание.Американските претставници изјавија дека Израел ги известил САД за нападот неколку минути пред лансирањето и не ја открил целта. Се вели дека американските воени претставници ја погодиле целта откако го виделе лансирањето на ракетата.„Волстрит џурнал“ понатаму наведува дека израелските власти одлучиле да нападнат бидејќи Израел проценил дека неколку лидери на Хамас се собрале во Доха за да разговараат за најновиот предлог на Трамп за прекин на огнот.Во него се додава дека израелските лидери биле подготвени да ризикуваат затегнување на односите со САД со извршување на нападот.

