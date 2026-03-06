0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Бритни Спирс беше уапсена во среда околу 21:30 часот од страна на Калифорниската сообраќајна патрола, а откако беше приведена беше ослободена. Според извештаите, таа треба да се појави на суд на 4 мај.

Причината за апсењето е возење во пијана состојба . Според документите за притвор што ги виде „The US Sun“, потврдено е дека пејачката навистина е приведена. Во документацијата, нејзината професија е наведена едноставно како „позната личност“, додека е наведено дека таа формално била евидентирана во притвор околу 3 часот наутро во четврток.

Нејзиниот автомобил бил однесен во „Ројс Тауинг“ по инцидентот. Порталот, исто така, наведува дека контактирал со нејзиниот тим за коментар, но одговорот сè уште не е пристигнат.

Во меѓувреме, обожавателите забележаа дека Спирс го деактивирала својот Инстаграм профил.

Да потсетиме дека минатиот месец пејачката веќе предизвика загриженост кај обожавателите откако објави серија енергични видеа на кои танцува низ куќата на мрежите. Во едно од видеата, таа ги покажа своите затегнати стомачни мускули и во еден момент ја крена маицата додека танцуваше на песна од пејачката Били Ајлиш.

The post Детали за апсењето на Бритни Спирс: Еве зошто на пејачката и беа ставени лисици на рацете appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: