Детали за несреќата во која загина од нив е поранешниот хрватски фудбалски репрезентативец Никола Покривач

Синоќа околу 20:15 часот, на обиколницата Туран во Карловац се случи страшна сообраќајна несреќа во која загинаа две лица. Едно од нив е поранешниот хрватски фудбалски репрезентативец Никола Покривач (39).

Другото загинато лице, според сè уште неофицијални информации, е државјанин на Босна и Херцеговина.

Покривач бил во БМВ заедно со тројца свои соиграчи. За „Индекс“ е потврдено дека во несреќата се повредени уште тројца фудбалери од НК Војниќ ’95, од кои двајца се во критична состојба. Повредените се префрлени во Општата болница Карловац.

„Три возрасни машки лица се родени помеѓу 1990 и 1998 година. Двајца се животно загрозени. Едниот веќе е подложен на операција. Се работи за повреди на градниот кош, стомакот и главата. Уште еден ќе биде опериран поради повреди во пределот на стомакот“, изјави примариус Дражен Туфековиќ за ХТВ.

Несреќата ја предизвикал загинатиот возач на Ауди?

Другото загинато лице се наоѓало во Ауди кое се судрило фронтално со БМВ-то во кое биле фудбалерите. Во Ауди-то со мажот била и неговата малолетна ќерка, која не добила потешки повреди. Вкупно учествувале четири патнички возила. Увидот траеше до доцните вечерни часови, а сообраќајот на обиколницата беше целосно запрен.

Според пишувањето на „Јутарњи лист“, сведоците изјавиле дека несреќата ја предизвикал државјанин на БиХ кој управувал со Ауди со австриски регистрации. Тој се обидувал да претекне и директно се судрил со БМВ-то во кое биле Покривач и неговите соиграчи. Во колоната имало и Сеат со австриски таблички, кој го управувала сопругата на загинатиот маж од Ауди. Во автомобилот биле и нивните деца. Таа успеала навремено да го запре возилото, но заедно со децата била сведок на страшните сцени.

“Ме претекна, па се вклучи да претекне уште едно возило. Дојде БМВ-то, директно се судрија”

„Ние бевме третиот автомобил во моментот на несреќата, во Ауди со љубљански ознаки. Тој човек ме претекна, па се вклучи да претекне и бел Голф пред мене. Тогаш дојде БМВ-то и се случи директен судир. Потоа удри и во задниот дел на Голфот, а мене ме удри во предниот дел. Страшно. Во автомобилот имавме мало дете, среќа, останавме неповредени. Ќе бидеме добро, лимаријата се поправа“, изјави за „Јутарњи“ возачот на Аудито со љубљански таблички кој ја возел својата сопруга и дете.

