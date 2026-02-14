Детали за убиството на жената во Челопек: постојат сомневања дека можниот убиец правел и други дела изминатиот период

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Куманово изврши увид на лице место во селото Челопек каде беше пронајдено безживотно тело на 78-годишна жена, за која постојат сомненија дека насилно била лишена од живот. Дадени се повеќе наредби за обезбедување докази и траги од чице место кои ќе бидат предмет на вештачење.

Едно лице е лишено од слобода под сомненија дека е сторител на кривичното дело – убиство. Постојат сомненија дека истото лице во претходниот период било извршител и на други кривични дела во кумановско за што по наредба на јавен обвинител интензивно се преземаат дејствија за испитување на околностите и поврзаноста на настаните.

По целосно испитување на настаните, ќе биде поведена соодветна постапка.