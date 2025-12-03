Детали за убиството на синот на украински политичар во Виена: Бил мачен, а потоа жив запален

0 SHARES Сподели Твитни

Минатата недела, Австрија и Украина беа потресени од убиството на синот на украински политичар . Жртвата беше 21-годишниот Данило К., студент во Виена и син на заменик-градоначалникот на Харков, Украина. Полицијата сега постепено открива како се случило злосторството, пишува Krone.at.

Во ноќта на 26 ноември, детекторите за чад се вклучија во станбен комплекс во виенскиот Донауштад. На почетокот се сметаше дека станува збор за обичен пожар, но набрзо стана јасно дека ситуацијата е многу посериозна. Во целосно изгорен црн Мерцедес, полицијата го пронајде телото на млад човек на задното седиште.

Изгорен жив по брутална тортура

На прес-конференција, полицијата ги презентираше првите резултати од истрагата. Според нивните информации, Данил прво бил претепан од неговиот соученик од колеџ во подземната гаража на хотелот Софител. Потоа го префрлил во Мерцедес што му припаѓал на таткото на Данил и го мачел понатаму внатре. Неколку часа подоцна, младиот човек бил жив запален на задното седиште од автомобилот.

Семејството во тоа време безуспешно се обидело да го контактира преку мобилен телефон, што им било чудно бидејќи Данило „отсекогаш бил учтив и сигурен“. Сомневањата се зголемиле кога откриле дека неговите крипто сметки, на кои имал значителна сума пари, одеднаш се испразниле.

Тага во неговиот роден Харков

Заменик-градоначалникот на Харков и остатокот од семејството отпатуваа за Виена веднаш штом беше пријавено исчезнувањето. Голема тага го обзеде нивниот град. Градоначалникот Игор Терехов одби да коментира детално за случајот, изјавувајќи за платформата „Суспилни“ дека станува збор за приватна семејна трагедија. Сепак, тој додаде: „Тоа е човечка трагедија“.

Австриските власти не откриваат колку криптовалути биле украдени, но се претпоставува дека станува збор за многу голема сума бидејќи две од крипто сметките на младиот човек биле испразнети кратко време по убиството.

Двајца осомничени, исто така украински државјани (на возраст од 19 и 45 години), беа уапсени во Украина минатата сабота откако по нив беше издадена меѓународна потерница. Кај нив беше пронајдена голема количина готовина, што укажува дека брзо ги замениле криптовалутите за готовина.

