Детали за ужасниот напад врз Киев! 500 беспилотни летала, 40 ракети! Tраеше12 часа – Убија дете (фото/видео)

Најмалку четири лица, вклучувајќи и 12-годишно девојче, беа убиени, а 37 повредени во најновиот масовен руски напад што траеше повеќе од 12 часа.Според претседателот Володимир Зеленски, Русија лансирала речиси 500 дронови и над 40 ракети, а Киев и Запорожје претрпеле најголема штета, пишува „Киев Индепендент“.
A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025
Четворица убиени во Киев, вклучувајќи и едно девојче (12)Речиси 20 локации во шест различни области на главниот град беа оштетени, вклучувајќи и петкатна зграда која претрпе „делумно уништување“, потврди градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко. Сите четири пријавени жртви, вклучувајќи и 12-годишно девојче, беа во Киев, каде што најмалку 10 други беа повредени.Југоисточниот град Запорожје, исто така, беше тешко погоден. Гувернерот на Запорошката област, Иван Федоров, пријави најмалку 27 повредени, вклучувајќи три деца кои се хоспитализирани. Две од децата се во сериозна состојба, едното од повредите од експлозијата, а другото од труење со јаглерод моноксид.
💔 This is what a street in Petropavlivska Borshchahivka looks like after another Russian attack.📹 Kyrylo Chubotin / Ukrinform#PetropavlivskaBorshchahivka #Kyiv #StopRussia #WarCrimes #StandWithUkraine pic.twitter.com/isCo4GfuUK— About Ukraine (@AboutUkrainewar) September 28, 2025
„Нечовечка жед за човечко страдање“Нападот врз Запорожје беше насочен кон цивилната инфраструктура, при што една ракета директно погоди повеќекатна зграда. Девет куќи, 14 станбени згради, едно училиште и производствени погони беа оштетени.„Подмолни тактики, нечовечка жед за човечко страдање“, изјави Регина Харченко, вршител на должноста претседател на Градскиот совет на Запорожје. ,,Нечии фотографии, детски играчки, книги горат. Луѓето страдаа, а градот повторно ги брои раните.“Активирани бомбардери и противвоздушна одбранаВо текот на ноќта, роеви беспилотни летала „Шахед“ им се заканија на бројни украински региони, а експлозии беа регистрирани во Киев, Запорожје, Хмелницки и Сумиски региони.
Київщина: за оновленими даними постраждала 31 людина, з них – 3 дитини В Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах області зафіксовані пожежі і руйнування. Тривають роботи з ліквідації наслідків. pic.twitter.com/3e4asASdtD— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 28, 2025
Според украинските мониторинг канали, пет руски бомбардери Ту-95 полетале од аеродромот Олења, а подоцна полетале и бомбардерите МиГ-31К, што предизвикало воздушен тревог низ целата земја.Украинските воздухопловни сили, исто така, предупредија за можно лансирање ракета од Ту-95 од воздухопловната база Енгелс. Во Хмелницкиот регион беше активирана воздушна одбрана, но според првичните информации, немаше жртви.Полска собира борбени авиони, тензиите во НАТО растатКако одговор на масовниот напад во близина на нејзините граници, Полска крена борбени авиони, практика што ја користи кога руските напади се закана за западна Украина. Поради „непланирани воени активности“, воздушниот простор над Лублин и Жешов беше привремено затворен.Инцидентот се случува во време кога руските беспилотни летала и воени авиони сè повеќе влегуваат во воздушниот простор на НАТО, што предизвикува загриженост во Алијансата. Русија ги засили воздушните напади во текот на пролетта и летото 2025 година, а украинските власти ги предупредуваат граѓаните да се подготват за нов бран напади врз енергетската инфраструктура како што се приближуваат постудените месеци.Свртувањето на Трамп и повиците за „затворање на небото“Нападот се случил додека светските лидери се собирале на Генералното собрание на ОН, каде што претседателот Зеленски разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп.Со ненадејна промена на тонот, Трамп по состанокот изјави дека Украина е „во позиција да се бори и да ја врати цела Украина во нејзината оригинална форма“ – со европска поддршка. Подоцна го критикуваше рускиот претседател Владимир Путин.„Многу сум незадоволен од она што го прави Русија и од она што го прави претседателот Путин“, изјави Трамп пред новинарите пред три дена. ,,Воопшто не ми се допаѓа. Тој убива луѓе без никаква причина.“И покрај ова, Трамп сè уште не вовел нови американски санкции против Русија. Во меѓувреме, поради сè почестите руски провокации, повторно се слушаат повици за „затворање на небото“ над Украина, а НАТО ја започна мисијата „Источна гарда“ за зајакнување на одбраната на источниот крило.