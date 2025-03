Дете (6) спасено од пожарот.

0 SHARES Сподели Твитни

Шестгодишно девојче беше спасено од остатоците на авионот кој вчера се урна во Германија, немаше спас за нејзиниот татко. Според медиумски извештаи, пилот од Келн, кој управувал со мал авион, загинал на самото место откако леталото се урнало во близина на Санкт Аугустин од засега непознати причини. Девојчето, кое претрпело сериозни повреди, било пренесено во болница и моментално е во стабилна состојба. Пожарникарите соопштија дека авионот се урнал на поле кратко по полетувањето во петокот по пладне и потоа се запалил. Лице кое се обидело да помогне на местото на несреќата исто така претрпело повреди. Очевидци изјавуваат дека при нивното пристигање, авионот бил целосно обвиен во пламен. Според извештаите, леталото го започнало својот лет од аеродромот Хангелар во близина на Бон непосредно пред уривањето. На местото на несреќата брзо реагирале бројни екипи на противпожарна служба, три спасувачки хеликоптери и повеќе брзи медицински екипи.

