Децата на Мајкл Џексон сè уште чекаат на наследство: Не виделе пари, а поминаа 16 години од неговата смрт

Децата на Мајкл Џексон не можат да пристапат до своето наследство 16 години по неговата смрт. Огромното богатство на Кралот на поп-музиката е блокирано од долготраен даночен спор, а ситуацијата е дополнително комплицирана од правната битка што ќерката на Џексон, Парис, ја води против извршителот на неговиот тестамент.

Мајкл Џексон остави зад себе три деца. Принс и Парис се родени од Деби Роу, а Бленкет е родена од сурогат мајка преку ин витро оплодување. Мајкл Џексон бил нивниот единствен родител. Сите деца биле школувани дома, а пејачот често им ги покривал лицата со маски кога излегувале на јавно место.

Парис Џексон на суд со извршители

Управувањето со имотот на Мајкл Џексон им е доверено на Џон Бранка и Џон Меклејн од 2009 година, кои беа именувани како ко-извршители. Сепак, Парис Џексон ги тужеше за она што таа го тврди е лошо и нетранспарентно управување со имотот. Таа неодамна доживеа правен неуспех кога судија во Лос Анџелес го одобри барањето на извршителите да се отстранат одредени обвинувања од тужбата.

Парис преку својот претставник изјави дека пресудата не менува ништо: таа верува дека однесувањето на извршителот е сомнително и дека ќе продолжи да се бори за да го заштити своето семејство, најавувајќи дека ќе поднесе нова, изменета петиција.

Спорот го блокира исплатата на наследството

Главната причина зошто децата на Мајкл Џексон сè уште не можат да го добијат своето наследство е повеќегодишниот спор со Службата за внатрешни приходи на САД околу износот на даноците што ги должи имотот. Додека спорот е во тек, нема конечна исплата. Сепак, ова не значи дека децата се финансиски запоставени. Имотот редовно плаќа дарежливи такси генерирани од приходите од богат каталог и деловни проекти.

Наследство кое продолжува да заработува милиони

Имотот на Мајкл Џексон е исклучително профитабилен. Според списанието Форбс, имотот заработил над половина милијарда долари за само три години. Најголемите извори на приход биле: филмот „This Is It“, повеќегодишен договор за снимање и светската турнеја „Immortal World Tour“.

Претставниците на имотот нагласуваат дека мајката и децата на Мајкл имаат сè што им е потребно. „Мајкл отсекогаш сакал да не им недостасува ништо и ние го почитуваме тоа“, се вели во официјалното соопштение.

