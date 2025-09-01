„Деца се под урнатините, нема кој да ги извади“ – бројката во земјотресот во Авганистан надмина 800 жртви

Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања вели дека се проценува дека најмалку 2.000 луѓе се повредени, многу од нив во оддалечени и планински области кои се отсечени од пристапот до спасувачките екипи.

Најмалку 800 луѓе загинале во четири провинции во Авганистан по земјотресот со јачина од 6,0 степени, јавува Би-Би-Си, повикуваќи се на извештај од Хуманитарната агенција на Обединетие Нации.

Се верува дека најмалку 12.000 луѓе се директно погодени од земјотресот, вклучително и од оштетените згради или инфраструктура, соопшти организацијата.

Спасувачките екипи се распоредени на повеќе локации во источниот дел од земјата, додека хеликоптери се користат за евакуација и транспорт на повредените.

Жител на авганистанскиот округ Нургал, една од најтешко погодените области во Кунар, за Асошиејтед Прес изјавил дека речиси целото село се урнало под силата на земјотресот.

– Децата се под урнатините. Старите лица се под урнатините. Младите се под урнатините Ни треба помош тука. Ни треба луѓе да дојдат тука и да ни се придружат. Да ги извлечеме луѓето што се затрупани. Нема никој што може да дојде и да ги извади мртвите тела од под урнатините.