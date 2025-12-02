Дејан Јованов – Деко и неговиот син не се чувствуваат виновни за пожарот во дискотеката „Пулс“

0 SHARES Сподели Твитни

Со произнесување за вина и воведни зборови на одбрната денеска продолжи главната расправа за случајот „Пулс“.

Првообвинетиот Дејан Јованов, на прашањето на судот „дали го разбирате обвинението што ви се става на товар“ одговори „знам и јасно ми е за што сум обвинет“, на прашањето дали се чувствувате виновен за кривичните дела што ви се ставаат на товар одговори „не се осеќам виновен за овие кривични дела што ми се ставаат на товар“.

Неговиот син, Михаил Јованов кажа дека не се чувствува виновно за делата што му се ставаат на товар.

