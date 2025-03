Де Брујне бил понуден на европски тим, но понудата била одбиена

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од клубовите што се наведуваше како потенцијална дестинација за Кевин де Брујне беше Сан Диего, кој се натпреварува во МЛС лигата. Меѓутоа, од тоа не изгледа дека ќе има нешто ако се потпреме на изјавите од спортскиот директор на овој клуб.

„Не сум сигурен од каде потекнуваат тие гласини и информации. Имав разговор со неговиот агент и секогаш го прашувам дали тој е оној што ги пренесува вестите на медиумите. Без сомнение, тој е извонреден играч и му се допаѓа овој град. Доаѓа овде на одмор секое лето, и сè уште ми е нејасно како се создаде таквата шпекулација,“ изјави спортскиот директор, Тајлер Хипс. Тој исто така додаде дека финансиските ограничувања на клубот се голем проблем.

„Може да ви потврдам дека разговарав со него, но за жал, неговите финансиски барања не се во согласност со нашиот буџет,“ изјави Тајлер Хипс. Претходно, новинарот Фабрицио Романо спомена дека Де Брујне бил понуден на Реал Мадрид, но тие одбиле.

