Диета против стареење: 6 намирници што ја подмладуваат вашата кожа, срце и мозок

Постојат шест намирници кои експертите ги сметаат за неопходни за одржување на здравјето и младоста во текот на целиот живот.
Овие намирници обезбедуваат виталност и долговечност, а ако ги консумираме редовно, можат да ни помогнат да го „забавиме“ стареењето.
Зеленчук
Темнозелениот зеленчук, како што се кељот, брокулата, спанаќот и слаткиот компир, е богат со витамини, влакна и антиоксиданси. Тие помагаат во одржувањето на когнитивната функција и здравјето на кожата, заштитувајќи ја од стареење и оштетување од сонцето.
Здрави масла
Кокосовото масло и екстра девственото маслиново масло се богати со здрави масти и антиоксиданси. Маслиновото масло, на пример, ја подобрува еластичноста на кожата и помага во спречувањето на брчките.
Мешунки
Гравот, леќата и наутот се богати со влакна, протеини и витамини и помагаат во одржувањето на здравјето на кожата и когнитивната функција. Тие содржат антиоксиданси кои го спречуваат стареењето и оштетувањето на клетките.
Јаткасти плодови и семки
Бадемите, оревите и бразилските ореви се богати со омега-3 масни киселини, витамини и минерали. Тие помагаат во обновувањето на кожата и спречувањето на оштетување предизвикано од УВ зраци.
Ферментирана храна
Јогуртот, киселата зелка и другите ферментирани намирници имаат бројни здравствени придобивки, вклучувајќи ефекти против стареење, зајакнување на имунолошкиот систем и намалување на воспалението.
Овошје
Папајата и боровинките се богати со антиоксиданси, витамини и ензими кои помагаат во борбата против стареењето и оштетувањето на кожата предизвикано од стрес и УВ зраци.