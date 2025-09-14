Диететичарите ги повикуваат луѓето над 50 години да престанат да прават едно нешто

0 SHARES Сподели Твитни

Заморот е проблем што ги засега голем дел од населението и често е тешко веднаш да се идентификува вистинската причина. Луѓето над 50 години кои веќе ги пробале очигледните чекори, како што се повеќе сон и редовно вежбање, честопати сè уште се чувствуваат исцрпено. Експертите велат дека тогаш е потребно да се обрне внимание на исхраната, бидејќи начинот на кој се храниме може значително да влијае на нашите нивоа на енергија.Диететичарите предупредуваат на честа грешка – многу луѓе над 50 години не консумираат доволно јаглехидрати. „Јаглехидратите се она што нашите тела претпочитаат да го користат како гориво, вклучително и мозокот“, објаснува диететичарката Џесика Кординг за Parade.Кога нема доволно од нив во исхраната, објаснува нутриционистката Соња Анџелоне, клетките немаат доволно гликоза за да произведат енергија, па се јавува чувство на исцрпеност.„Јаглехидратите се клучни во процесот на производство на енергија“Диететичарите истакнуваат дека сложените јаглехидрати се особено важни бидејќи обезбедуваат подолготрајна енергија без да предизвикаат скокови и падови на шеќерот во крвта. „Добивате поттик на енергија, но шеќерот во крвта не се зголемува и паѓа толку брзо како со простите јаглехидрати“, вели Кординг.Анџелоне додава дека сложените јаглехидрати се наоѓаат во интегрални житарки, грав, зеленчук и друга минимално преработена храна што обезбедува влакна покрај енергијата.За да ги зголемите нивоата на енергија, експертите препорачуваат вклучување на сложени јаглехидрати во секој оброк и ужина, како што се интегрални житарки, овошје или мешунки. Добрата рамнотежа на протеини и масти помага да се чувствувате сити, а нивото на енергија да биде стабилно во текот на денот. „Самите јаглехидрати се клучни за процесот на енергија“, заклучува Кординг.

