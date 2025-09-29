Диететичари: Едноставна навика што помага во намалување на нивото на шеќер во крвта

0 SHARES Сподели Твитни

Постојат многу корисни совети за подобра регулација на шеќерот во крвта, како што се редовни оброци, умерени порции и редовно вежбање. Сепак, постои една навика што многу луѓе ја занемаруваат, а која може да направи голема разлика – пиењето вода, пишува EatingWell.

Пиењето вода помага во регулирањето на шеќерот во крвта на неколку начини, од спречување на штетните ефекти од дехидрацијата до намалување на потребата од шеќерни пијалоци. Нутриционистите истакнуваат дека оваа едноставна навика е клучна за одржување на стабилно ниво на шеќер во крвта.

Како пиењето вода ја подобрува регулацијата на шеќерот во крвта?

Останувањето добро хидрирано е исто така важно за чувство на ситост. „Ако сте дехидрирани, може да мислите дека сте гладни, кога всушност сте жедни“, вели регистрираната диететичарка Жанет Џасинто. Во такви ситуации, лесно е да посегнете по непотребни грицки, особено оние што содржат рафинирани јаглехидрати и додадени шеќери, кои можат да го нарушат нивото на гликоза во крвта.

Ако се чувствувате гладни и неодамна сте јаделе, Џасинто предлага прво да испиете една или две чаши вода и да почекате околу 10 минути. Ако нападите на глад продолжат, посегнете по здрава грицка.

Дехидратацијата влијае и на самата ваша крв. „Кога сте дехидрирани, вашата крв станува поконцентрирана, што може да предизвика нивото на шеќер во крвта да изгледа повисоко кога го мерите“, објаснува регистрираната диететичарка Кристен Лоренц. Иако вистинската количина шеќер во крвотокот не се менува, односот на шеќер и вода се менува.

„Хроничната дехидрација може да ги зголеми нивоата на хормонот на стрес кортизол, а покачените нивоа на кортизол во текот на денот можат да влијаат на способноста на вашето тело правилно да го регулира шеќерот во крвта“, додава Џачинто. Затоа е важно да се препознаат раните знаци на дехидрација, како што се сува уста, жед, намалено потење или потемна урина.

