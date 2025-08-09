Дизајнер на ентериер открива што го прави вашиот дом „евтин“

0 SHARES Сподели Твитни

Кога го реновирате вашиот дом, не е невообичаено да сакате да изгледа што е можно полуксузно. Бидејќи веројатно ќе трошите многу пари на него, не сакате да изгледа поевтино отколку што е.Сепак, оваа задача често може брзо да стане преоптоварувачка и скапа, што може да доведе до некои импулсивни одлуки за кои подоцна може да се покаете.

Во овој поглед, дизајнерката на ентериер Карина Харфорд откри шест работи што треба да ги отстраните од вашиот дом бидејќи верува дека тие даваат впечаток на „евтин дом“.

„Пред да започнете со уредување, важно е да нагласите дека не станува збор за евтини предмети. Тие би можеле да бидат многу скапи, но сепак би изгледале евтино“, објасни таа.

Понатаму таа ги наведе работите што треба да избегнувате да ги додавате во вашиот дом при реновирање.

Панел врати

Првото нешто на нејзината листа се панел вратите, или стандардни еднобојни врати кои обично се во една боја и немаат други детали.

„Панел вратата е само врата без детали, особено ако е направена од евтин материјал. Ужасно е. Евтино, институционално, гадна атмосфера од средно училиште“, рече дизајнерката.

Класични рамни рачки

Харфорд вели дека рачките ретко изгледаат добро. Наместо тоа, таа предлага да се бараат алтернативни рачки.

„Треба да биде овална рачка, поточно, но избегнувајте рачка во облик на лост“, рече таа.

Тенки завеси

Таа истакнува дека е подобро да немате завеси отколку да купувате тенки завеси. Таа објасни дека под тенки завеси мисли на завеси кои не се правилно обложени или завиткани.

Прекинувачи за светло поставени премногу високо на ѕидот

Оваа дизајнерка ги повика луѓето да размислат двапати пред да одлучат каде на ѕидот сакаат прекинувач за светло, бидејќи погрешната одлука може да го направи вашиот дом да изгледа поевтино.

Метални украси на плочките за бања

Конечно, таа рече да се обрне посебно внимание на работите што ги избирате за вашите бањи бидејќи еден мал детаљ може да го уништи целиот изглед.

„Мојот најлош кошмар се металните украси на плочките што ги гледате на краевите од евтините тушеви во лошите хотели. Навистина одвратни и навистина евтини. Не го правете тоа“, рече таа.

