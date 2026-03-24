Дизелот во Норвешка „проби“ плафон – Нема да верувате колку чини еден литар на пумпите!

Додека ние во Македонија се жалиме за секое поскапување од два денари, на северот на Европа се случува вистински енергетски земјотрес. Норвешка, земјата која лежи на нафта и важи за една од најбогатите нации, штотуку постави нов, застрашувачки рекорд кој ги остави возачите со подзинати усти.

Ако мислевте дека високиот стандард значи евтин живот, сте се излажале. Цените на дизелот на норвешките бензински станици достигнаа нивоа кои досега беа незамисливи односно 30 круни (околу 3 долари). Иако се големи производители на „црното злато“, глобалните пазари и строгите еколошки даноци ги натераа Норвежаните да плаќаат суми за кои просечен македонски возач не би сакал ни да помисли додека го полни резервоарот.

Парадоксот е во тоа што Норвешка агресивно ги турка граѓаните кон електрични автомобили. Со енормното поскапување на дизелот, државата испраќа јасна порака: „Времето на фосилните горива заврши“. Но, што е со оние кои сè уште зависат од своите стари дизелаши? Тие сега се соочени со трошоци кои буквално го „јадат“ месечниот буџет.

Овој рекорд не е само локален проблем. Тој е најава за тоа што го чека целиот континент. Ако во Осло литар дизел чини колку еден солиден ручек во ресторан, прашање на време е кога тој бран ќе стигне и до нашите пумпи. Македонските возачи со неверување ги следат овие бројки, надевајќи се дека скандинавското сценарио ќе остане само таму – на далечниот север.

Проверете колку точно чини литар гориво во Норвешка во моментов и заблагодарете се што кај нас цените се сè уште „под контрола"… барем засега!