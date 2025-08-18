ДИК-Македонија го одобри новиот правилник, со два потписа можете да се кандидирате како независен кандидат на локалните избори

0 SHARES Сподели Твитни

Независните кандидати на локалните избори ќе можат да се кандидираат само со два потписа од гласачи. Државната изборна комисија (ДИК) го усвои новиот Правилник, по неуспехот на Собранието да го измени Изборниот законик во врска со ова прашање.Претседателот на ДИК, Борис Кондарко, иако смета дека независните кандидати треба да имаат право да се кандидираат дури и без потписи, рече дека ќе ја поддржи регулативата, нагласувајќи дека изборниот процес не може да се одложува или запира.Според членот на ДИК, Александар Даштески, потписите ќе се собираат во филијалите и подрачните канцеларии на ДИК, почнувајќи 10 дена по распишувањето на изборите и траејќи 15 дена, помеѓу 08:30 и 16:30 часот.Минатата година, Собранието го зголеми прагот на 1% од електоратот, но Уставниот суд поништи неколку членови од Изборниот законик, оставајќи неизвесност околу тоа како можат да се кандидираат независните кандидати.

