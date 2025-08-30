ДИК: 13 постапки за независни кандидати за градоначалници, во пет општини се собираат потписи за советници

0 SHARES Сподели Твитни

– Постапка за собирање потписи за градоначалници до вчера (28 август) започнале вкупно 13 независни кандидати и тоа по еден кандидат во Македонска Каменица, Куманово, Охрид, Дебарца, Дебар, Демир Капија, Македонски Брод, Кочани, Битола, Могила, Новаци, Демир Хисар и еден кандидат за Град Скопје.

Сите кандидати ја подигнале својата кандидатура освен во Куманово каде постапката на собирање потписи е сеуште во тек, информираат за МИА од Државната изборна комисија (ДИК).

Во пет општини се собираат потписи за советите на општините: Дебар, Кочани, Чешиново Облешево, Битола и Могила. Во Битола постапката за собирање потписи за советници е во тек, додека во останатите општини листите со собрани потписи се подигнати.

Од ДИК наведуваат дека засега не се забележува голема разлика меѓу општините во однос на интересот за собирање потписи. Исто така, до сега нема информација за евентуални проблеми со постапката за собирање потписи во ниту едно подрачно одделение на ДИК, посочуваат од Комисијата.

