Димитриевски: Убеден сум дека ЗНАМ ќе победи уште во првиот круг на овие избори

Движењето ЗНАМ – за наша Македонија вечерва во Скопје одржа промотивна конвенција, на која ги претстави кандидатите за градоначалници и листите на советници. На конвенцијата беа претставени кандидатите за градоначалници за Општина Куманово – Максим Димитриевски и за Општината Центар – Мирослав Лабудовиќ, како и кандидатурите со советнички листи во 53 општини во целата држава.

Претседателот на Движењето ЗНАМ – за наша Македонија и кандидат за градоначалник на Општина Куманово, Максим Димитриевски нагласи дека е убеден оти неговата партија ќе победи уште во првиот круг на овие избори, затоа што, како што рече, знае многу добро што им треба на неговите кумановчани и каков градоначалник сакаат да ја води нивната и наша општина. Потенцира дека ЗНАМ влегува во изборен процес не да се натпреварува, туку да победува.

-Во 53 општини на овие избори ќе имаме свои претставници. Ние сме нова и млада политичка партија која созрева од ден на ден и нашето време допрва доаѓа. ЗНАМ делува со агенда, план и концепт. На врвот на нашата агенда е просперитетна, подобра и посилна Македонија. Јас во изминатите осум години покажав што значи да се засукаат ракавите и како треба да се води едно општина, најголемата општина во Македонија и тоа исклучиво за доброто на граѓаните. Куманово за осум години е променето и јас сум убеден дека Куманово ќе продолжи да се менува и тоа интензивно со помош на граѓаните и локалната и централната власт во следните четири години. Успеавме од една општина која што беше најголем загубар, да стане финансиски најстабилна во државата. Ако во минатото се мачевме реконструираме улички, денеска реализираме капитални проекти. Во изминатите години реализиравме повеќе од 800 проекти за нашето Куманово, рече тој.

Во однос на предлог резолуција со црвени линии од СДСМ, Димитриевски посочи дека кога тие биле на власт ги распродавале националните интереси на државата.

-На СДСМ пред избори им текна да предложат резолуција со црвени линии. Демек ќе ги штитат интересите на државата. Сега им текна на македонските црвени линии, а кога беа на власт ги распродаваа нашите национални интереси. ЗНАМ уште минатата година промовираше својата Платформа за македонско национално единство и дефинирање на македонските национални и црвени линии. Не знам дали сега решиле да препишуваат наши идеи, но знам дека ова е очајнички. При тоа кога им ја испративме нашата национална платформа до нив, ни ја вратија неотпакувана во коверт. Дури не најдоа за сходно да ја читаат. ЗНАМ како државотворна партија секогаш ќе ги штити националните интереси на Македонија. На Филипче можам да му порачувам само едно „злосторникот секогаш се враќа на местото на злосторот“. Сето она што беше презентирано од нивна страна до денеска ми наликува дека е напишано во Софија, а не во Скопје. Но како и да е, нека продолжат нека поработат, нека се извинат, нека излезат пред лицето на македонскиот народ, тој секогаш знаел да прости и ќе продолжиме да разговараме за нашите национални интереси со текстови кои што се издржани и кои не штитат а не продаваат, потенцира лидер на ЗНАМ.

Во врска со изјавата на претседателот на ДУИ, Али Ахмети дека евентуалното скршнување од патот кон Европската Унија ќе предизвика граѓаните да имаат друг избор освен некои да одат со Албанија, а други со Бугарија, Димитриевски нагласи дека се додека има Македонци, ќе ја има и Македонија и оти никој нема да побегне од државата.

-Деновиве предизборно повторно се јави уште еден политички лик кој нанесе голема штета на Македонија, на сите граѓани, а особено на Албанците им го врти умот со надолни патриотски и национални политики. Го слушам Ахмети како се расфрла со приказни за мали деца, за некакви поделби на Македонија – дека едниот дел од Куманово ќе одел во Албанија, а другиот во Бугарија. Ах, бе Ахмети, се додека има Македонци, ќе ја има и Македонија, а Македонија е тука каде што сме ние. Никој нема намера да побегне од Македонија. Единствено кои што побегна од Македонија е тимот околу Ахмети, кој што со граѓански пари се крие во белиот свет и доколку сака да биде искрен и реален треба тој да побегне од Зајас и од надвор да си ги прибере, да ги врати назад, да седнат на клупа, да одговараат, пресумпцијата на невиност ги штити доколку се невини, да се соочат со правдата, да го погледнат народот во очи и да се извинат на сите, бидејќи крадеа пари и на Албанци, и на Македонци, и на Власи, и на Турци…, рече Димитриевски.