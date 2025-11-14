Димитриеска-Кочоска: Предлог-буџетот за 2026 е економска порака за стабилност, доверба и развој

Ова не е само уште еден документ со бројки и табели, ова е економска порака за стабилност, доверба и развој, како и јасен доказ за одговорното управување со јавните финансии што го воспоставивме и го продолжуваме со полн капацитет, рече денеска министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска која пред матичната собраниска Комисија го образложува Предлог-буџетот за 2026 година.

Комисијата треба да ја почне амандманска расправа по Предлог-буџетот.

-Буџетот за 2026 година е доказ дека можеме да управуваме паметно, дисциплинирано и визионерски, дури и во време на предизвици. Овој документ зборува за економија што расте, за држава што инвестира и за Влада што знае што прави, потенцира министерката.

Откако ги соопшти проекциите, таа рече дека од Комисијата очекува аргументирана, квалитетна и продуктивна дискусија.

По Димитриеска-Кочоска, пред членовите на Комисијата се обраќа и претседателот на Фискалниот совет Абдулменаф Беџети, кој го дава видувањето за проектираниот Буџет.

Вкупните приходи во Предлог-буџетот за следната година се проектирани на 374,7 милијарди денари, расходите на 413,9 милијарди денари, а капиталните инвестиции на 40,5 милијарди денари или 650 милиони евра. Економскиот раст е проектиран на 3,8 проценти, инфлацијата на 2,5, а буџетскиот дефицит на 3,5 проценти од БДП.

Пленарната седница на која ќе се разгледува Предлог-буџетот за 2026 година, според најавите, е планирано да се одржи на 9 декември.