Димитриеска-Кочоска: Целосното укинување на зелениот картон значи зголемување на трошоците за регистрација на возила

Министерката за финансии, Гордана Димитриевска-Кочоска, изјави дека се разгледува можноста за наоѓање решение за зелениот картон, кое нема да им наштети на граѓаните, но ниту на осигурителните компании.Кочоска рече дека целосното укинување на зелениот картон би значело зголемување на трошоците за регистрација на возила.„Граѓаните не се заинтересирани за отстранување, односно инсталирање или отстранување на зелената карта, бидејќи да им појаснам на граѓаните… Ова би значело дека секој што ќе оди да го регистрира своето возило ќе мора да плати за зелената карта, без оглед на тоа дали ја напушта земјата или не. Должност на Министерството за финансии, како што реков претходно, е да ги заштити граѓаните. Работиме на ова, на наоѓање решенија што би биле фер и за осигурителните компании и за граѓаните, но секако не на штета на граѓаните“, изјави Кочоска.

