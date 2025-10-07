Димитриеска-Кочоска: SEPA интеграцијата ја поврзува Македонија со европскиот финансиски систем

0 SHARES Сподели Твитни

Министерката за финансии, Гордана Димитриеска-Кочоска, објави дека од денеска граѓаните и бизнисите во Македонија ќе можат да ги користат придобивките од приклучувањето кон СЕПА регионот (Единствената зона за плаќања во евра).Со ова, трансакциите кон земјите од Европската Унија и пошироко ќе станат поевтини, побрзи и поедноставни, исто како во земјите-членки на ЕУ.„Ова е голема вест за сите – граѓаните, компаниите и инвеститорите. Заедно со Народната банка обезбедивме пониски трошоци и поедноставен процес за трансфери кон 36 земји од Европа“, изјави Димитриеска-Кочоска.Таа нагласи дека оваа реформа е дел од пошироките напори на Владата да го унапреди финансискиот систем и да ги приближи македонските стандарди кон европските.„Остануваме посветени на реформите кои носат напредок за сите“, порача министерката за финансии.

