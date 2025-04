Димитрија Доксевски именуван за директор на ИФФК „Браќа Манаки“

0 SHARES Сподели Твитни

На денешното свечено заседание на Друштвото на филмски работници (ДФРМ), актерот Димитрија Доксевски беше назначен за нов директор на Меѓународниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“, објави фестивалскиот тим. Согласувајќи се со правилникот на ДФРМ, мандатот на Доксевски ќе биде за следните две изданија на фестивалот. Тој ја предложи својата програма за фестивалот и се обврза дека ќе работи на задржување на престижот кој го следи овој интернационален фестивал на филмска камера, според ДФРМ. Доксевски е македонски актер, сценарист и продуцент, роден на 28 јули 1983 година во Скопје. Своето образование во областа на актерството го завршил на Факултетот за драмски уметности во Скопје во 2006 година, под водство на проф. Кирил Ристоски, а магистрирал режија во 2014 година со проф. Слободан Унковски. Кариерата му започнала во Македонскиот народен театар каде работел од 2006 до 2011 година, по што продолжил кратко во Кумановскиот театар од 2011 до 2013, пред да стане дел од ансамблот на Драмски театар Скопје во 2014 и останува таму до денес. Освен што игра на домашната сцена, Доксевски учествува и во претстави на различни театарски сцени ширум Македонија, како и во филмски и телевизиски проекти дома и надвор. Зад себе има активно организирање и продуцирање на театарски претстави, повеќе од 20 музички настани со артисти од целиот свет, како и два големи музички open air фестивали со учество на преку 20 интернационални изведувачи. Творечки активен е и во полето на кратките филмови, играни видеа за деца и театарски претстави.

