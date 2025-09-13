Димитров: Околу десет конфекции се затворени за осум месеци, откако странските партнери ги намалија порачките

За осум месеци затворени се десет конфекции, ова се проценките на Ангел Димитров од Организација на работовачи. Тој посочува дека сите се во источна Македонија, а причината е намалувањето на порачките од страна на странските партнери.

-Јас немам точен податок, но од она што ми го кажуваат колегите, на околу десеттина конфекции им е ставено клуч на врата. Сите се речиси од источниот дел, и тие што не затвараат ги намалуваат работниците, особено со заминување на постарите работници во пензија и немат намера да вработат нови луѓе и да ја одржат дејноста на она ниво што било порано, вели во изјави за МИА Димитров.

Тој посочува дека текстилниот сектор изминатите години преживеа три кризи, по што се намалија и налозите од традиционалните германски партнери. Димитров вели дека во моментов македонските текстилни конфекции работат на помали налози, бидејќи токму овие налози конфекциите од Бангладеш, не ги прифаќаат. Во оваа индустрија останаа да работат 25 000 работници.

-Од 2010 па наваму производството на облека се наоѓа во постојано опаѓање на бројот работниците, а со тоа опаѓа и бројот на работници и извозот. После корона кризата тоа опаѓање се засили, особено дојде до израз со проблемите што ги има германската економија, како наш најголем партнер. Почетокот на војната во Украина и енергетската криза, тоа предизвика пад на побарувачката на текстилни производи во Германија, што директно влијеше на работењето на нашите конфекции, изјави Димитров.

Тој за МИА вели дека во моментов во мирување се седниците на Економски-социјалниот совет, последната ја имале во август, а очекува да продолжат по изборите, на коишто ќе ги презентираат своите барања како работодавачи.