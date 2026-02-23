0 SHARES Сподели Твитни

Илија Димовски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, во интервју за ТВ Сител, гласачите за изборот на Надежда Ненски за министер за надворешни работи на Бугарија е добар сигнал за односите Македонија-Бугарија.

„Надежда Неи е, всушност Надежда Михајлова, којашто беше министерка за надворешни работи во владата на И Костов од 1997 до 2001 година. воена помоша територија на Македонија. Така што, ако треба нешто да изнесе, е дека беше министерка во најдоброто време на однсо меѓу двете земји. Една од најпријатните влади што имала некоја влада во изминатите 30 години, е таа таа влада на Иван Костов“, рече Димовски.

Тој смета дека Надежда Неински (Михајлова) честопати била присутна во Скопје, има одлични односи со владата на Црвенковски до 1998 година, но има добри односи и со проблемите и во владата на Георгиевски.

„Тоа е добар сигнал, дека таа госпоѓа има некаков однос Македонија, како и премиерот (Андреј Ѓуров) кој потекнува од градот Гоце Делчев, во Пиринска Македонија“, смета Илија Димовски.

Тој додаде дека актуелната влада во Бугарија „не е техничка, како кај нас, туку времена, со полни овластувања.

За Димовски, разговорот на Муцунски со Надежда Неински е добар телефон.

„Во ова кратко време, но за динамиката со ЕУ е значајно да се упатиме дека има пораки и да се надеваме на оваа констелација е сега во Бугарија е поразумна и ќе ја разбереме нашата ситуација“, рече Илија Димовски во интервјуто за Тв Сител.

The post Димовски: Изборот на Надежда Неински за министерка за надворешни работи на Бугарија е добар сигнал appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: