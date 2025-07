Диого Jота погребан – соиграчите од Ливерпул дојдоа со овие венци, Невес брзо одлета

0 SHARES Сподели Твитни

Погребот на португалскиот фудбалер Диого Jота и неговиот брат Андре Силва се одржа во Гондомар.На погребната церемонија присуствуваа членови на семејството, пријатели и колеги фудбалери.Претставници на Ливерпул беа, меѓу другите, Вирџил ван Дајк и Енди Робертсон.Едниот носеше букет цвеќе во форма на дресот со бројот 20 (бројот на Зота), а другиот со бројот 30 (бројот на Андреа Силва).Тука е и добриот пријател на Јота, Рубен Невес, кој играше четвртфиналето на Светското првенство за Ал Хилал во петокот навечер, а веќе долета од Флорида во саботата.Тука беа и португалските репрезентативци Бруно Фернандеш, Рубен Диас, Жоао Феликс, Бернардо Силва, Руи Патрисио, а венец во име на Вулверхемптон положи поранешниот соиграч Жоао Мутињо.Јота беше почестен стотици километри подалеку, во Ливерпул, пред „Енфилд“, каде што играше од 2020 година, постигнувајќи 65 гола на 182 натпревари.Family and footballers have arrived for the funeral of Diogo Jota and Andre Silva which is taking place in Gondomar today. Virgil Van Dijk and Andy Robertson carried wreaths with the squad numbers they wore. ❤️ pic.twitter.com/dJoc6Lq2DW— BBC Sport (@BBCSport) July 5, 2025Ruben Neves, who was playing in America last night, now in Portugal for the funeral of Diogo Jota and Andre Silva.The former Wolves captain is among those carrying the coffin into the service. 💔 pic.twitter.com/81jqIuSy3a— Talking Wolves (@TalkingWolves) July 5, 2025Rúben Neves back in Portugal less than 24 hours after playing for Al-Hilal in Orlando to be a coffin bearer at the funeral of Diogo Jota and André Silva. pic.twitter.com/WIG7MRrG7H— ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2025



Пронајдете не на следниве мрежи: