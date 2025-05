Директен удар: Москва гори; Објавени се првите видео снимки

0 SHARES Сподели Твитни

Како што објави „Киев Индепендент“, украинската армија погоди зграда на периферијата на Москва во напад со беспилотни летала.Видеата и фотографиите објавени од жителите на социјалните мрежи наводно ја покажуваат штетата што ја претрпе станбена зграда на авенијата Вернадски во југозападна Москва .#ruZZian air defense in #Moscow region shoots down UAV over a residential area, after which it crashes into a residential building 🦾🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0Q5110KLQO— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) May 29, 2025Експлозии се слушнале во областа околу 1:40 часот по локално време, објави киевскиот весник.Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, изјави дека никој не е повреден во нападот и додаде дека се спроведува истрага на лице место.Zelensky’s Drones Target Residential Homes Near Moscow Air defense systems repelled an attack by three Ukrainian drones that attacked Moscow, Mayor Sobyanin said. Fragments of the downed drone damaged a high-rise building in the Mirax Park residential complex in southwest pic.twitter.com/UmAcZJXX3T— sanjay patel (@Sanjaypatel12Dr) May 29, 2025Ноќта пред тоа, на 28 мај, руската воздушна одбрана собори 296 украински дронови низ повеќе региони преку ноќ , тврди руското Министерство за одбрана, што потенцијално претставува еден од најтешките напади со дронови против Русија за време на целосната војна.2/The moment of one of the explosions in Odintsovo, Moscow Region, was captured on videohttps://t.co/DnSQwdpmIN pic.twitter.com/LGxFsKRR1Q— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) May 29, 2025



