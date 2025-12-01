Директорот на Xiaomi тврди: Хуманоидните роботи ќе ги преземат работните места во фабриките во рок од пет години

0 SHARES Сподели Твитни

Извршниот директор на Xiaomi, Леи Џун, сподели едно од своите најинтересни предвидувања за иднината на производството, изјавувајќи за Beijing Daily дека следните пет години ќе донесат голема промена водена од вештачката интелигенција.

Џун рече дека оваа промена нема да биде постепена, туку брза, и дека хуманоидните роботи наскоро ќе станат клучни за начинот на кој работат фабриките. Овие изјави се совпаѓаат со поширокиот притисок на Кина за попаметни и понапредни производствени системи, додека компаниите се тркаат да ги модернизираат застарените индустриски модели.

Тој ја истакна фабриката за електрични возила управувана од технолошкиот гигант Xiaomi како јасен знак дека трансформацијата е во тек. Големите автомобилски делови од леење обично бараат бавна рачна инспекција, што често води до грешки, но компанијата го замени овој чекор со рендгенски систем поврзан со модел на визија со вештачка интелигенција, кој ја завршува целосната инспекција за две секунди. Процесот е десет пати побрз од рачната работа и повеќе од пет пати попрецизен.

Џун го опиша ова надградување како јасен пример за тоа како интелигентните системи ги зголемуваат перформансите на фабриките. Тој рече дека овој вид автоматизација сигнализира подем на нов индустриски пазар, но истакна дека ниту една компанија не може сама да го изгради овој пазар. Наместо тоа, тој очекува долгорочниот раст да зависи од партнерства и споделени инженерски платформи низ целиот сектор.

Гледајќи напред, тој рече дека Xiaomi ќе воведе хуманоидни роботи во своите производствени линии во рок од пет години. Овие роботи ќе извршуваат задачи што сега ги извршуваат работниците, особено повторувачките или прецизните чекори што најмногу имаат корист од автоматизацијата.

Според извршниот директор, ова е само првиот чекор. Тој очекува домашните роботи за домаќинствата да станат уште поголем пазар. Овие домашни системи ќе бараат повисоки перформанси и ќе се соочат со многу посложени секојдневни активности отколку фабричките единици.

Компанијата веќе има искуство во роботиката. Нејзиниот хуманоиден робот CyberOne се појави во 2022 година како технолошка демонстрација. Оттогаш ги прошири своите инженерски тимови кои работат на истражување на вештачка интелигенција, развој на роботика и паметни системи за своите електрични возила. Компанијата ги гледа роботите како клучен дел од својата идна стратегија за производи.

Леи објасни дека интелигентното производство носи практични инженерски придобивки низ целиот производствен синџир. Инспекцијата базирана на вештачка интелигенција ја подобрува точноста и ги намалува човечките грешки, ги скратува доцнењата во производството и помага во стабилизирање на операциите за снабдување. Исто така, операциите за снабдување се зајакнуваат и тоа го поддржува фокусот на компанијата на високи стандарди за прецизност.

Џун рече дека овие достигнувања им даваат слобода на човечките работници да преземат понапредни улоги во планирањето, дизајнот и развојот на инженерството. Бидејќи хуманоидните роботи ја преземаат мануелната работа, вработените ќе се префрлат на задачи што бараат креативност и техничко донесување одлуки.

Ова е во согласност со националниот план на Кина за модернизација на производството со употреба на вештачка интелигенција, роботика и паметни фабрички системи.

Леи, исто така, зборуваше за важноста на Пекинг во унапредувањето на паметното производство, повикувајќи го градот да ги избегнува постарите методи кои се потпираат на евтина работна сила.

Наместо тоа, тој охрабри инвестиции во системи од следната генерација, кои користат автоматизација и дигитални алатки за зголемување на индустриската конкурентност. Тој рече дека паметното производство е клучот за долгорочното лидерство на Пекинг во модерната индустрија.

Стратегијата на технолошката фирма го одразува овој правец. Xiaomi инвестира значителни ресурси во развој на вештачка интелигенција, тестирање на роботиката и подобрување на фабриките. Леи рече дека следните пет години ќе бидат одлучувачки. Хуманоидните роботи, инспекциската вештачка интелигенција и меѓусебно поврзаните фабрички системи ќе станат клучни делови од производствената мрежа на Xiaomi.

The post Директорот на Xiaomi тврди: Хуманоидните роботи ќе ги преземат работните места во фабриките во рок од пет години appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: