Директор на болница во Тунис се расплака кога дозна дека нема доволно залиха на кислород за пациентите од корона!

Потресната снимка доаѓа од Тунис, арапската земја која буквално се гуши од корона. Имено, директорот на локалната болница во Матеур се расплакал кога дознал дека нема да добие доволно залиха на медицински кислород за своите пациенти.

Тунис, каде бројката на заразени ги собори сите рекорди се соочува со општ недостатокот на кислород, а домашното производство не е во можност да одговори на значително зголемената побарувачка.

The director of the local public hospital of Mateur (NW of #Tunisia) is literally crying. They’re running out of oxygen. There is a nationwide shortage of medical oxygen. The reserves of many hospitals can barely cover the next hours. pic.twitter.com/bnplRg6Fme

— Mohamed-Dhia Hammami – محمد ضياء الهمامي (@MedDhiaH) July 18, 2021