Директор осуден на 15 години затвор за смртоносен пожар во фабрика за батерии во Јужна Кореја

0 SHARES Сподели Твитни

Јужнокорејски суд го осуди директорот на компанија за литиумски батерии на 15 години затвор по смртоносниот пожар минатата година.Во јуни 2024 година, во пожар во фабрика во градот Хвасонг загинаа 23 лица, меѓу кои 18 странски работници.Судот утврди дека пожарот бил „очекувана катастрофа“ и дека извршниот директор Парк Сун-кван и други раководители се причина за смртта на работниците.Тоа е најдолгата затворска казна изречена според законот за индустриска безбедност во земјата, кој ги казнува сопствениците на бизниси или шефовите со најмалку една година затвор или парични казни до 717.000 долари за фатални инциденти.Обвинителите бараа 20-годишна затворска казна, тврдејќи дека раководителите на компанијата направиле промени во фабриката што им го отежнале на работниците да избегаат од пожарот.Синот на Парк, кој е висок извршен директор во компанијата, исто така беше осуден на 15 години затвор и парична казна.Истражителите рекоа дека компанијата немала воспоставено соодветни безбедносни мерки и не ги обучила соодветно своите работници.Извршниот директор се извини по пожарот, но ги негираше обвинувањата за безбедносни пропусти во фабриката.Во времето на пожарот, фабриката „Арисел“ имала околу 35.000 батерии на вториот кат, каде што батериите биле проверувани и пакувани.Бидејќи пожарите од литиум можат бурно да реагираат со вода, пожарникарите морале да користат сув песок за да го изгаснат пожарот, кој траел неколку часа за да се стави под контрола.Јужна Кореја е водечки производител на литиумски батерии, кои се користат во многу производи, од електрични автомобили до лаптопи.

Пронајдете не на следниве мрежи: