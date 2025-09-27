Дисциплински постапки за 11 полицајци, за случајот со Росица Коцева

0 SHARES Сподели Твитни

Дисциплински постапки за 11 полицајци од Велес, затоа што не постапувале по дел од пријавите на Росица која беше брутално убиена од поранешниот партнер Илија Стефановски. Ваквиот предлог го дала внатрешната контрола, откако провериле како постапувала велешката полиција по сите пријави на жртвата. Извештајот со пропустите на полицајците е испратен и во обвинителството за гонење организиран криминал во кое има специјализирано одделение за полициски службеници.

„Во најголемиот дел од случаите, полицијата постапила согласно законските процедури, за што била поднесена и кривична пријава против пријавениот која заврши со условна пресуда во судска постапка. Сепак, внатрешната контрола утврди дека во дел од претходните пријави на жртвата не било постапено целосно, согласно законските обврски и процедурите“, информираат од МВР.

Конкретно, за кои пријави станува збор од МВР не откриваат.

