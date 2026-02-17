0 SHARES Сподели Твитни

Кога ја слушнала дијагнозата, помислила дека нејзиниот свет се распаѓа. Денес, таа им помага на жените кои минуваат низ борба со сурова болест да најдат сила, вера и надеж.

Во последниот подкаст на NKZ, авторката на емисијата, Маја Мојсовски Рашевиќ, разговараше со жена која претставува сè што доведе до лансирањето на проектот „ На крилјата на змејот“ , кој претставува простор каде што се дискутираат личните трансформации, моќта на ранливоста и моќта на внатрешните крилја.

Ана Дорник е жена која го победи ракот на дојка, а денес ги користи својата сила и искуство за да им даде моќ на други жени кои минуваат низ истите и слични борби.

Во својата исповед, таа го сподели своето болно искуство со справувањето со дијагнозата рак на дојка, која ја затекна на 35-годишна возраст.

View this post on Instagram A post shared by Na krilima zmaja (@nakrilimazmaja_samajom)

„Дијагнозата на болеста е како атомска бомба и во емоционална и во физичка смисла“, призна Ана , а во продолжение на разговорот даде многу совети за тоа како да се надмине „првиот шок“ од соочувањето со болеста, но и како да се зајакнете себеси и вашата околина.

Таа искрено зборуваше за сите фази од третманот и промените во физичка и ментална смисла за време на хемотерапијата, но и за силата што ја пронашла во себе, која ѝ помогнала да се бори против ракот на дојка и да изгради нов живот.

„Престанав да бидам жртва кога почнав да се гледам себеси како здрава жена“ е една од фантастичните реченици на оваа храбра жена која е инспирација, но и поддршка за многу жени кои се борат со ракот.

The post Дијагноза како атомска бомба! Ана Дорник го победи ракот на дојка: Во подкастот „На крилјата на змејот“ таа ги открива сите детали од битката appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: