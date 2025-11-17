Дијана Хрка го прекина штрајкот со глад

Дијана Хрка, мајка на млад човек кој почина при уривање на настрешница во Нови Сад, објави дека, по бројните апели до неа, го прекинува штрајкот со глад, но најави дека ќе остане во борбата за своите барања.

Обраќајќи се на новинарите во 17 часот пред српскиот Парламент, каде што штрајкува со глад веќе 16 дена, Дијана Хрка рече дека, иако знае дека „некои би сакале да ја видат мртва“, нема да ги разочара студентите и граѓаните.

Хрка рече дека ќе остане пред српскиот Парламент и дека ќе ги покани студентите на блокадата на разговор, со цел да се договорат понатамошните чекори. Таа изјави дека добила благослов од свештеник и покана од медицински работници да го прекине штрајкот со глад и додаде дека на сите им е потребна повеќе жива и затоа донела таква одлука.

Дијана Хрка во изминатата недела неколку пати добивала медицинска помош и инфузии во приватна здравствена установа, а потоа го продолжила штрајкот со глад. Вчера, преку својот Инстаграм профил, Хрка ги покани граѓаните на прес-конференција денес во 17 часот.

„Србија, твој ред е. Прес-конференција во понеделник во 17 часот. Студенти, средношколци, работници, верници, граѓани, дојдете и да се договориме. Не одам никаде оттука, ве повикувам сите на договор, без несогласувања“, беше објавено вчера на Инстаграм профилот на Дијана Хрка.

На 2 ноември, Дијана Хрка започна штрајк со глад пред српскиот Парламент, барајќи вистина и одговорност за уривањето на настрешницата под која загинаа нејзиниот син и уште 15 лица, ослободување на сите студенти уапсени за време на протестите и распишување предвремени избори.