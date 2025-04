ДИ ВЕНС ГИ НАРЕЧЕ КИНЕЗИТЕ „СЕЛАНИ …

0 SHARES Сподели Твитни

Да биде појасно позајмуваме пари од кинески селани за да купиме работи што тие кинески селани ги произведуваат, рече Ди Венс говорејќи за „Фокс Њуз“ на 3 април.

Кина вчера го осуди американскиот потпретседател Џеј Ди Венс затоа што ги нарече Кинезите „селани“ во интервјуто што предизвика широко распространет бес и потсмев на социјалните мрежи во Кина, јавува Си-Ен-Ен.

Запрашана за коментарите на Венс на денешниот редовен брифинг со новинарите, портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи Ли Џијан рече дека е „шокантно и тажно да се слуша како потпретседателот на САД дава такви неуки и непочитувани забелешки“.

