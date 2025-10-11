„Ди Цајт“ открива што прави Башар ал-Асад во Москва: Игра видеоигри и се држи подалеку од јавноста

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот весник „Ди Цајт“ разговараше со неколку сојузници на поранешниот сириски претседател Башар ал-Асад, кој се крие во Москва по падот на неговиот режим. Меѓу другото, беше откриено како изгледа неговиот живот во руската престолнина.Како што пишува „Ди Цајт“, Асад добил јасни инструкции од руските власти, односно од претседателот Владимир Путин – без да се појави во јавноста.Според неговите сојузници, кои разговарале со германскиот весник под услов на анонимност, на Асад му било кажано дека неговото повлекување од јавноста е услов за заштитата што ја ужива во Москва.Членовите на неговото семејство, кои избегаа од Сирија со него претходната година, исто така ветија дека ќе молчат. Тие се заштитени од приватна компанија платена од руската влада, а секој член на семејството има неколку телохранители.Исто така, беше откриено дека Асад живее на две локации во рускиот град, кои често ги менува. Станува збор за вила лоцирана надвор од Москва и луксузен стан во зграда лоцирана на неоткриена локација.Она што е особено интересно, според „Ди Цајт“, е тоа што откако избегал во Москва, Асад се свртел кон играње видео игри. Неговите сојузници откриваат дека тој ретко ги напушта своите домови, поминувајќи го поголемиот дел од времето пред телевизор.Од друга страна, членовите на неговото семејство се движат слободно низ Москва, со обезбедување, и поголемиот дел од времето го поминуваат во трговски центри.Сепак, според „Ди Цајт“, неговата сопруга Асма е во сериозна состојба. Откако во 2018 година ѝ беше дијагностициран рак на дојка, ракот се врати како леукемија во 2024 година. Нејзината состојба, според германскиот весник, е критична.Од друга страна, помладиот брат на поранешниот претседател на Сирија се преселил во хотелот „Фор сезонс“, каде што го поминува времето консумирајќи големи количини алкохол и пушејќи наргиле. Ова го тврдат интервјуираните лица од „Ди Цајт“, кои поминале некое време со Асад во Москва.Единствениот кој ги прекрши строгите правила што режимот на Путин ги постави за Асад и неговото семејство е неговиот син Хафез, кој ја одбрани својата докторска теза на Московскиот универзитет неколку дена пред падот на сириската влада.Во февруари оваа година, тој објави видео, кое набрзо беше избришано, во кое тврдеше дека неговото семејство не сака да ја напушти Сирија, но дека руски пратеник дошол во нивната куќа и рекол дека мора итно да одат во базата контролирана од руската армија во Латакија.Кога пристигнале во базата, Хафез вели во видеото, било јасно дека евакуацијата е неизбежна и дека не можат да се вратат во Дамаск. Сепак, според „Ди Цајт“, неговиот татко се подготвувал да избега, а неколку дена пред падот на режимот, од Дубаи пристигнал приватен авион со половина милион долари во готово и други залихи.

