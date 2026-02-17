ДКСК отвори постапка за злоупотреба на автобуси за изборна промоција

Државна комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) соопшти дека отвора постапка за утврдување на факти и постапување по сомневања за злоупотреба на службени автобуси на јавно претпријатие за изборна промоција на еден кандидат за градоначалник. Според ДКСК, постои основано сомнение дека ресурси од јавниот сектор биле искористени за партиски или изборни цели, што е спротивно на законот и принципите на еднаков и фер изборен процес.

Сомнежите се однесуваат на користење на автобуси во периодот на предизборна кампања за промотивни активности што може да се толкуваат како фаворизирање на одреден кандидат. ДКСК најави дека ќе ги земе предвид сите релевантни документи, записници и изјави, како и евентуални сведоштва од вработени и други лица вклучени во настаните, за да утврди дали дошло до прекршување на законската регулатива.

Од Комисијата посочуваат дека коректноста на изборите и еднаков третман на сите учесници во изборниот процес се клучни за демократијата и довербата на граѓаните во институциите, поради што секое сомневање за злоупотреба ќе биде темелно проверено.