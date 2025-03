0 SHARES Сподели Твитни

Како резултат на трагичниот настан што ги потресе жителите на Кочани и остави длабока тага во нашите срца, музиката ќе замолчи, а настанот е откажан.

The post ДМБУЦ “Илија Николовски-Луј”: Одложување на Денот на пијаното appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: