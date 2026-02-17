Дневен хороскоп за вторник, 17 февруари: Јарците очекуваат деловен успех, а еден знак го чека финансиска добивка

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас.

Еве што може да очекува секој хороскопски знак:

ОВЕН

ЉУБОВ: Многу сте привлечни, а вашето енергично присуство може да интригира повеќе од сè друго. РАБОТА: Можно е да се случат големи промени на работа. ЗДРАВЈЕ: Хормонален дисбаланс.

БИК

ЉУБОВ: Страста може да ве натера да имате афера, дури и ако сте во врска. РАБОТА: Деновиве сте многу креативни и инспирирани, што има позитивно влијание врз вашата кариера. ЗДРАВЈЕ: Главоболка.

БЛИЗНАЦИ

ЉУБОВ: Имате многу можности за љубов, па затоа сте станале арогантни поради тоа. РАБОТА: Успех во креативната работа и трговијата, а во спротивно солиден ден за работа во што и да правите . ЗДРАВЈЕ: Настинка.

РАК

ЉУБОВ: Вашиот магнетизам е особено изразен денес, поради што ќе доживеете нешто позитивно во оваа сфера. БИЗНИС: Успехот ќе ви дојде преку убави работи. ЗДРАВЈЕ: Солидно.

ЛАВ

ЉУБОВ: Времето на љубовта како да ви помина и сега сте претежно зафатени со други работи. РАБОТА: Ќе доживеете блокада, поради што ќе вложите дополнителни напори. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

ДЕВИЦА

ЉУБОВ: Досега требаше да пронајдете некого, а ако не сте, ќе мора да почекате малку за да се појават нови можности. РАБОТА: Денес ќе имате среќа на полето на работата. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.

ВАГА

ЉУБОВ: Мора да се борите за она што го сакате. РАБОТА: Промената на подобро е сигурна, целиот ваш труд наскоро ќе се исплати или барем ќе биде препознаен на некаков начин. ЗДРАВЈЕ: Солидно.

СКОРПИЈА

ЉУБОВ: Може да се најдете во центарот на вниманието од погрешни причини или поради нешто што не сакате да се знае. РАБОТА: Логистички или административни проблеми. ЗДРАВЈЕ: Бидете внимателни во сообраќајот.

СТРЕЛЕЦ

ЉУБОВ: Неверојатно е како погрешните верувања можат да влијаат на емоциите и да ја расипат љубовта, но тоа може да ви се случи и вам. РАБОТА: Промена на кариера или претпоставени. ЗДРАВЈЕ: Пад на виталноста.

ЈАРЕЦ

ЉУБОВ: Се наоѓате во одличен период кога можете да ја постигнете љубовта што ја барате или да ја подигнете постоечката врска на повисоко ниво. РАБОТА: Успех и зголемен обем на работа. ЗДРАВЈЕ: Чувствителни респираторни органи.

ВОДОЛИЈА

ЉУБОВ: Вашето внимание е насочено кон деловните обврски и тоа ќе се почувствува во љубовта. РАБОТА: Можете да донесувате лоши одлуки поради погрешни претпоставки. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со стомакот.

РИБА

ЉУБОВ: Она за што сонувате обично не одговара на реалноста, но денес соништата би можеле да се остварат. РАБОТА: Поволен период за финансии и трговија. ЗДРАВЈЕ: Внимавајте што јадете.

