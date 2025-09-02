Дневен хороскоп за вторник, 2 септември: Можна криза во љубовниот живот за Вага, а нова врска на социјалните мрежи за Риби

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Ќе ве привлече идејата за краткотрајна врска, без разлика дали сте слободни или не. РАБОТА: Можете да изгубите пари или нешто вредно , затоа бидете повнимателни. ЗДРАВЈЕ: Напади на мигрена.БИКЉУБОВ: Многу немирен љубовен живот со премногу возбуда и промени не ви е по ваш вкус. РАБОТА: Можете да очекувате напредок, особено ако се занимавате со надворешна трговија. ЗДРАВЈЕ: Добро.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Вашиот општествен живот ќе биде многу богат, што ќе создаде можности за љубов. РАБОТА: Сè уште сте во поволен период за работа и можете да постигнете значителен напредок. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.РАКЉУБОВ: Можно е да го обновите контактот со некој со кого сте биле во минатото. РАБОТА: Можни се разни проблеми во оваа сфера, а особено е важно да не правите грешки додека работите. ЗДРАВЈЕ: Повреди.ЛАВЉУБОВ: Среќа во контакт со образовани луѓе. Можно е да ви се допадне некој помлад. РАБОТА: Ќе правите ирационални трошоци , за кои ќе се каете во иднина. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со желудникот.ДЕВИЦАЉУБОВ: Ќе се сложувате добро со партнерот, особено на интелектуално ниво. РАБОТА: Можен напредок во сферата на финансиите, трговијата и обезбедувањето интелектуални услуги. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.ВАГАЉУБОВ: Неповолен развој на настаните. Криза во љубовниот живот. РАБОТА: Можни се големи промени во кариерата, прекин на работниот однос или започнување нова работа. ЗДРАВЈЕ: Хормонален дисбаланс.СКОРПИЈАЉУБОВ: Средба со сакана личност и поминување време во хармонија. РАБОТА: Ќе имате премногу работа. Радикално ќе го промените начинот на кој работите. ЗДРАВЈЕ: Променливо.СТРЕЛЕЦЉУБОВ : Ако сте во долгорочна врска, ќе бидете загрижени за нестабилноста што ќе преовладува во вашиот љубовен живот. РАБОТА: Добивка на пари, но сепак треба да внимавате да не трошите премногу. ЗДРАВЈЕ: Повреда.ЈАРЕЦЉУБОВ: Се сомневате во искреноста на вашата сакана личност, можеби без причина. РАБОТА: Ќе се појават некои можности или финансиска поддршка, што ќе ви помогне да го постигнете она што го сакате. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Добар ден за љубов и воспоставување интимност со сакана личност . РАБОТА: Надредените ќе бидат многу раздразливи и можеби ќе мора да трпите неоправдани критики. ЗДРАВЈЕ: Променливо.РИБАЉУБОВ: Ќе имате некоја недефинирана врска или врска на социјалните мрежи. РАБОТА: Непријатни настани на работа или ќе имате проблеми со претпоставен. ЗДРАВЈЕ: Психосоматски тегоби.

