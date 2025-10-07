Дневен хороскоп за вторник, 7 октомври: Парите доаѓаат кај Рибите, а еве кој ќе напредува во бизнисот во странство

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас.Еве што може да очекува секој хороскопски знак: ОВЕНЉУБОВ: Ако сте во врска, ќе уживате во друштвото на сакана личност. РАБОТА: Зголемен обем на работа е можен за оние кои се занимаваат со приватен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Психосоматски тегоби.БИКЉУБОВ: Ќе уживате во интимноста на вашиот дом со вашиот избраник. РАБОТА: Денес ќе имате успех ако се занимавате со креативна работа или работите со деца. ЗДРАВЈЕ: Нервозен стомак.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Денес ќе бидете многу духовити, што може да ви донесе можности за љубов. РАБОТА: Очекувајте зголемен обем на работа ако сте претприемач или имате семеен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Инфекција на грлото.РАКЉУБОВ: Ќе бидете привлечени од позрела личност, но прашањето е дали вашите чувства ќе бидат возвратени. РАБОТА: Ќе собирате информации и знаења што ќе ви помогнат да бидете поуспешни. ЗДРАВЈЕ: Инфекција.ЛАВЉУБОВ: Добро сложување со луѓе од спротивниот пол, но без значајни настани. РАБОТА: Добри меѓучовечки односи на работа и можен помал паричен тек. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.ДЕВИЦАЉУБОВ: Денес нема да се концентрирате на љубовта, повеќе ќе се занимавате со други области. РАБОТА: Успех во интелектуалната работа и работа во странство. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.ВАГАЉУБОВ: Малку поволен ден за љубов. Подготвени сте да преземете дополнителни одговорности во оваа сфера. РАБОТА: Имате корист од сè што е поврзано со образованието. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.СКОРПИЈАЉУБОВ: Одлична комуникација со партнерот ако сте во врска, но ако сте сами, можно е да не се случи ништо значајно. РАБОТА: Успех во работата со странци. ЗДРАВЈЕ: Солидно.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Ќе имате многу нови контакти што ќе сакате да ги истражите. РАБОТА: Ќе преземете нови одговорности на работа, што дополнително ќе ве оптовари. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ЈАРЕЦЉУБОВ: Можеби ќе одите на романтичен краток одмор со вашиот избраник. РАБОТА: Успех во логистиката поврзана со административни прашања. ЗДРАВЈЕ: Ќе бидете полни со енергија.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Ќе ве привлекуваат само успешни и некако познати или истакнати луѓе. РАБОТА: Внимавајте како располагате со вашите средства, а во кариерата е можна помош од влијателна личност. ЗДРАВЈЕ: Чувствителна психа.РИБАЉУБОВ: Можно е да добиете некои вести за личност што ве интересира, што ќе го разбуди вашиот ентузијазам. РАБОТА: Можно е да добиете парична инфузија. ЗДРАВЈЕ: Солидно.

