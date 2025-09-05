Дневен хороскоп за петок, 5 септември: Водолиите имаат виртуелна врска, Скорпиите лесно наоѓаат работа

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Ќе се зближите со некој со кого работите. Можно е флертување и генерално пријатно поминување на времето со колегите. БИЗНИС: Успех во секој бизнис поврзан со нега и убавина. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.БИКЉУБОВ: Доколку веќе имате партнер, можно е заеднички да одлучите за привремена разделба или раскинување. РАБОТА: Се наоѓате во поволна фаза за промена на работата. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Во овој период сте возбудени од она што е ново и необично, што ќе ве направи несреќни ако сте во врска. РАБОТА: Можеби ќе започнете сопствен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Повреда.РАКЉУБОВ: Можно е извонредно искуство. Ќе пробате нешто што не сте го пробале претходно и со некој со кого не би очекувале да биде така. БИЗНИС: Истиот тренд на промени и нестабилност продолжува. ЗДРАВЈЕ: Акутна болка.ЛАВЉУБОВ: Ќе уживате во позитивен тренд во љубовта. Лесно ќе постигнете блискост со личноста што ви се допаѓа. РАБОТА: Успех во трговијата, транспортот и комуникациите. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.ДЕВИЦАЉУБОВ: Денес ќе бидете расположени, а денот ќе ви биде исполнет со смеа. Вашата непосредност и духовитост ќе бидат неодоливи. РАБОТА: Сè уште можни промени во оваа сфера. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ВАГАЉУБОВ: Ќе бидете повеќе ориентирани кон дружење и слободни врски, отколку кон сериозни комбинации. РАБОТА: Доцнење и одложување поврзани со правни работи и партнерска работа. ЗДРАВЈЕ: Проблем со нервите.СКОРПИЈАЉУБОВ: Можно е да ви се допадне некој со кого работите. Затоа, можна е краткорочна тајна врска. РАБОТА: Ако барате нова работа, можете малку полесно да ја најдете во овој период. ЗДРАВЈЕ: Добро.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Неповолна ситуација во оваа сфера. Доколку има барем мало незадоволство во вашата врска, можно е раскинување. РАБОТА: Можно е да добиете неочекувани пари. ЗДРАВЈЕ: Психосоматски тегоби.ЈАРЕЦЉУБОВ: Љубовта е можна со некој од вашиот круг на пријатели или со некој што сте го запознале на социјалните мрежи. РАБОТА: Проблеми за оние што се занимаваат со логистика и транспорт. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Можно е да доживеете кратка виртуелна афера со некој што живее во странство. РАБОТА: Работа во група или со групи луѓе, но и проблеми во овој начин на работа. ЗДРАВЈЕ: Солидно.РИБАЉУБОВ: Денес ќе бидете повлечени и мистериозни, а вашиот партнер нема да има трпение за вашата тајност. РАБОТА: Ќе мора да се вратите на работа за која мислевте дека е завршена. ЗДРАВЈЕ: Габични инфекции.

