Дневен хороскоп за понеделник, 8 септември: Бик, држете се до недвижности, Стрелец, ќе ги инвестирате средствата погрешно

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Ќе сретнете личност која ќе ви се допадне , но нема да имате никакви вистински можности за љубов. РАБОТА: Можеби ќе ја промените работата која ве кочи веќе некое време. ЗДРАВЈЕ: Повреди.БИКЉУБОВ: Во вашиот љубовен живот се случуваат вознемирувачки промени, а вие не сте љубител на изненадувања. РАБОТА : Добар период за сè што е поврзано со недвижности. ЗДРАВЈЕ: Солидно.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Поголема е веројатноста да имате афера отколку да влезете во стабилна врска. РАБОТА: Финансиски загуби поради невнимание . ЗДРАВЈЕ: Променливо.РАКЉУБОВ: Можно е да се вратите кај некој со кого сте биле романтично поврзани одамна. РАБОТА: Ќе имате разни идеи во врска со вашиот приватен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Лошо.ЛАВЉУБОВ: Вашата врска ќе биде во криза поради однесувањето на вашиот партнер. РАБОТА: Можно е да се вратите на позицијата во компанијата каде што сте работеле претходно. ЗДРАВЈЕ: Чувствително.ДЕВИЦАЉУБОВ: Вашата привлечност е особено впечатлива во овој период, поради што ќе имате повеќе можности за љубов. РАБОТА: Не очекувате ситуацијата да се стабилизира . ЗДРАВЈЕ: Синузитис.ВАГАЉУБОВ: Можеби ќе ви се допадне некој што се занимава со опасна професија или екстремни спортови. РАБОТА: Можете да го искористите вашиот креативен потенцијал. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со желудникот.СКОРПИЈАЉУБОВ: Можеби ќе ви се допадне некој што е премногу познат и успешен за да биде пристапен. РАБОТА: Можен е одреден напредок во оваа област . ЗДРАВЈЕ: Габични инфекции.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Ќе имате среќа во љубовта, бидејќи е можно да сретнете некого кој навистина ќе ви се допадне. РАБОТА: Можеби ќе добиете можност да работите во областа на образованието. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.ЈАРЕЦЉУБОВ: Вашиот избраник може да биде разочаран кога ќе сфати дека не сте тоа што тврдите дека сте. РАБОТА: Можни се мали промени. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со желудникот.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Добра комуникација со сите, особено со личноста што ви се допаѓа. РАБОТА: Можно погрешно инвестирање на средства. ЗДРАВЈЕ: Нервозен стомак.РИБАЉУБОВ: Љубовната ситуација ќе се стабилизира. РАБОТА: Ако се занимавате со уметност, вашиот израз ќе биде толку необичен што малкумина ќе го ценат. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

Пронајдете не на следниве мрежи: