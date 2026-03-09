Дневен хороскоп за понеделник, 9 март: Скорпиите треба да штедат, а еден знак ќе има афера

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас, и што го очекува секој хороскопски знак.

ОВЕН

ЉУБОВ: Ќе постигнете емоционална и физичка блискост со личноста што ви се допаѓа. РАБОТА: Можно е да се занимавате со нешто во областа на недвижностите или успех во приватниот сектор. ЗДРАВЈЕ: Солидно.

БИК

ЉУБОВ: Можно е да развиете тајна заљубеност или да започнете тајна афера. РАБОТА: Весници за оние кои работат во медиумите или чија работа е поврзана со патувања. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со стомакот.

БЛИЗНАЦИ

ЉУБОВ: Може да доживеете страсна романса со некој од вашиот круг на пријатели. РАБОТА: Ќе треба да се подобрите ако мислите дека ќе напредувате во кариерата. ЗДРАВЈЕ: Повреда.

РАК

ЉУБОВ: Денес ќе има одредена позитивна промена во вашиот љубовен живот. РАБОТА: Ќе бидете ангажирани со некоја општествено корисна работа. Исто така, можно е да работите со пријател. ЗДРАВЈЕ: Обрнете повеќе внимание на здравјето.

ЛАВ

ЉУБОВ: Ќе воспоставите добра комуникација со партнерот, што позитивно ќе влијае на вашиот љубовен живот. РАБОТА: Ова е добар период за учење на некои нови вештини. ЗДРАВЈЕ: Нервозен стомак.

ДЕВИЦА

ЉУБОВ: Ќе бидете опкружени со интересни и заинтересирани луѓе. Нова симпатија. РАБОТА: Успех во сè што е поврзано со маркетингот и медиумите. ЗДРАВЈЕ: Добро.

ВАГА

ЉУБОВ: Ќе се случи нешто возбудливо и изненадувачко, што ќе ве инспирира да сакате. БИЗНИС: Ќе добиете добри, многу корисни идеи што ќе можете да ги примените во бизнисот. ЗДРАВЈЕ: Грижете се повеќе за вашето здравје.

СКОРПИЈА

ЉУБОВ: Можна романтична ситуација со сакана личност. Ако сте слободни, ќе ви се допадне некој со кого работите. РАБОТА: Треба да штедите ако не сакате да имате финансиски проблеми. ЗДРАВЈЕ: Добро.

СТРЕЛЕЦ

ЉУБОВ: Можно е во вас да се разбудат чувства кон некој што го познавате долго време. РАБОТА: Успех во секоја работа поврзана со интелектуална работа. ЗДРАВЈЕ: Чувствителен.

ЈАРЕЦ

ЉУБОВ: Добро сложување со луѓе од спротивниот пол. РАБОТА: Ќе правите долгорочни планови кои нема да изгледаат како да се остваруваат, па затоа подобро да не трошите премногу време на тоа. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

ВОДОЛИЈА

ЉУБОВ: Нема да бидете сигурни што чувствувате, бидејќи има повеќе луѓе кои ве привлекуваат. РАБОТА: Можно е да добиете работа ако ја побарате или потпишете договор. ЗДРАВЈЕ: Нервозата лошо влијае на стомакот.

РИБА

ЉУБОВ: Поволен период за љубов, па денес е можно да се случи нешто значајно во оваа сфера. РАБОТА: Интелектуална работа, како и обука за напредување во кариерата. ЗДРАВЈЕ: Болно грло.

